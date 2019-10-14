Работникам Татищевской птицефабрики выплатили 1 млн рублей долга по зарплате
Работникам ООО «Татищевская птицефабрика» после прокурорской проверки выплатили задолженность по зарплате.
- За октябрь 2018 года перед 36 работниками образовался долг в размере почти 1 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Руководителю предприятия внесли представление с требованием устранить нарушения. В суд также направили заявления, чтобы взыскать начисленную зарплату, а представители Татищевской прокуратуры встретились с трудовым коллективом и его руководством.
После всех этих действий деньги работникам птицефабрики полностью выплатили зарплату.
ИСТОЧНИК KP.RU