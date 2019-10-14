Работникам Татищевской птицефабрики выплатили 1 млн рублей долга по зарплате

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-14T16:10:02+03:00

Такая сумма долга образовалась за октябрь 2018 года

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Работникам ООО «Татищевская птицефабрика» после прокурорской проверки выплатили задолженность по зарплате.

- За октябрь 2018 года перед 36 работниками образовался долг в размере почти 1 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Руководителю предприятия внесли представление с требованием устранить нарушения. В суд также направили заявления, чтобы взыскать начисленную зарплату, а представители Татищевской прокуратуры встретились с трудовым коллективом и его руководством.

После всех этих действий деньги работникам птицефабрики полностью выплатили зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU