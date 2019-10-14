Торговка кустарным алкоголем под Саратовом попала на исправительные работы
Ей уже назначали штраф за это
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В Воскресенском районе Саратовской области осудили местную жительницу. Ее признали виновной в неоднократной незаконной розничной торговле спиртным.
- Женщину привлекли за это уже не в первый раз. До этого ее оштрафовывали на 30 тыс. рублей по административному делу. Однако гражданка снова продала кустарный алкоголь односельчанину, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Суд приговорил злоумышленницу к четырем месяцам исправительных работ условно с удержанием 10% из заработка в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU