Саратовские общественники надеются на «расширение площади» «наливаек»

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-14T15:40:51+03:00

Сейчас открыть заведение можно даже в маленьком помещении, что осложняет контроль

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Сегодня, 14 октября, в Саратове обсудили проблему с «наливайками» — питейными заведениями во дворах жилых домов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», тема вызвала дискуссию на заседании комиссии по физической культуре Общественной палаты региона и участников федерального проекта «Трезвая Россия».

- Предприниматели используют площадку общественного питания, чтоб продавать алкоголь в ночное время. Пластмассовое убранство, антисанитария, непонятное питание, ущербный вид. Продают даже несовершеннолетним, а сотрудники считают, что работают в правовом поле, — отметил координатор «Трезвой России» Евгений Малявко.

Валерий Топчев, первый замначальника управления потребительского рынка министерства экономического развития Саратовской области отметил, что ситуация усугубилась, когда получить лицензию стало проще — теперь не нужно получать заключение санипидемстанции, а также отменено ограничение по минимальной площади подобных заведения.

При министерстве создана рабочая группа для отслеживания ситуации. Закрыты три «маркетбара» под брендом «24 градуса». С апреля по рекомендации прокуратуры сотрудники министерств начали проверять точки общественного питания на соблюдения минимальным требованиям. Так, 13 организаций не получили лицензию. Одного из энгельсских предпринимателей это побудило самого сдать необходимые документы.

- В последний визит Ольги Баталиной мы просили, чтобы площадь для обслуживания посетителей была 50 метров, исключить бары-буфеты, оставить кафе и рестораны. Чтобы надо было сдавать для получения лицензии документ из санипидемстанции, — отметил он.

Речь идет о законопроекте, принятом в Госдуме первым чтением, который направлен против наливаек.

Ситуацию контролирует прокуратура.

Председатель комиссии по спорту, физической культуре и молодежной политике; член комиссий по социальной политике и здоровому образу жизни граждан; по экономике и предпринимательству Илья Левин вспомнил бар на Усть-Курдюмской, который закрыли после периодических рейдов. Он сам был на месте и видел людей в невменяемом состоянии.

Дмитрий Горбунов руководитель саратовского отделения Молодой Гвардии рассказал о работе по борьбе с наливайками.

- Есть «любимые точки» на 1-й Дачной, на улице Пономарева, где расселили дом и одна наливайка там осталась через дорогу. Прием бутылок, а в 50 метрах — детская площадка. Мусор, маргинализм. Жители надеются, что эта проблема уйдет с принятием законодательной инициативы, — отметил политик.

Дмитрий Орлов, член «Трезвой России» рассказал о визите в торговые точки по продаже алкоголя.

- После 22:00 в сентябре объехали энгельсские заведения, ужаснулись: школьники ходят — отметил он.

На совещании было отмечено, что молодежь увлекается не только алкоголем, как способом изменения сознания.

Сниффинг — это употребление газа от баллончиков и зажигалок. Они продаются везде, купить может кто угодно. Последствия вдыхания вредных веществ сложно обнаружить, но он могут привести к смерти, летальные исходы уже имелись. Кроме того, имеются снюсы — жевательные смеси, к ним открыт широкий доступ. Общественники уверены, что решать проблему нужно здоровой альтернативой — развитием спортивных кружков и секций, организацией досуга молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU