В Балакове молодой грабитель забрал у лежащей пенсионерки 2 тыс. рублей
В Балакове осудили 24-летнего местного жителя Александра. Его признали виновным в грабеже.
- Мужчина иногда помогал 90-летней жительнице села Матвеевка по хозяйству и знал, где у нее лежат деньги. Будучи пьяным, 7 мая 2019 года он пришел к старушке домой и из-под подушки, на которой она лежала, достал кошелек и забрал оттуда 2 тыс. рублей. При этом злоумышленник не обращал внимания на возражения гражданки, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
На суде балаковец раскаялся. Его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU