2019-10-14T15:36:06+03:00
Происшествия

В Балакове молодой грабитель забрал у лежащей пенсионерки 2 тыс. рублей

На суде он раскаялся
Ольга Симонова
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В Балакове осудили 24-летнего местного жителя Александра. Его признали виновным в грабеже.

- Мужчина иногда помогал 90-летней жительнице села Матвеевка по хозяйству и знал, где у нее лежат деньги. Будучи пьяным, 7 мая 2019 года он пришел к старушке домой и из-под подушки, на которой она лежала, достал кошелек и забрал оттуда 2 тыс. рублей. При этом злоумышленник не обращал внимания на возражения гражданки, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

На суде балаковец раскаялся. Его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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