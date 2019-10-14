2019-10-14T15:02:00+03:00
Происшествия

Жительницу Саратова незаконно перевели из одного пенсионного фонда в другой

Возбуждено дело о подделке документов
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова прокуратура во время проверки незаконного перевода накоплений из одного пенсионного фонда в другой углядела уголовное дело.

- Жительница облцентра была застрахована в АО «НПФ «Лукойл-Гарант», но в марте 2019 года обнаружила, что ее перевели в АО НПФ «Согласие» без ее спроса, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном органе.

Проверка показала, что в период с октября по ноябрь 2018 года кто-то подделал подпись женщины в заявлении на перевод накоплений из одного негосударственного фонда в другой.

По итогам было возбуждено уголовное дело по признакам подделки иного официального документа.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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