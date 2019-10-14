В Базарном Карабулаке обсудили молодежные проекты «Приоритеты роста»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-14T14:41:05+03:00

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Заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы Юлия Литневская приняла участие в заседании организационного комитета Всероссийского конкурса молодежных проектов «Приоритеты роста» на территории Базарно-Карабулакского района.

В художественном музее поселка Базарный Карабулак прошло заседание организационного комитета Всероссийского конкурса молодежных проектов «Приоритеты роста». Организатором, при поддержке администрации района, выступил депутат Базарно-Карабулакского районного собрания Владимир Хмелев.

В мероприятии приняли участие: профессор, доктор политических наук, директор Центра государственно-частного партнерства РАНХиГС «Приоритеты роста» Людмила Ильичёва, профессор, доктор философских наук, член Общественной палаты Москвы Ирина Орлова.

В качестве одного из спикеров выступала координатор проекта «Историческая память», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, которая поприветствовала участников от лица председателя регионального парламента Александра Романова и вручила организаторам форума благодарственные письма облдумы шестого созыва. Свое выступление Юлия Литневская построила в виде викторины для участвующих в форуме школьников и выпускников. Задав вопрос о том, что изображено на гербе Базарно-Карабулакского района, депутат предложила присутствующим подумать, как эти геральдические символы связаны с тем, что сейчас принято называть точками роста в развитии территорий. Школьники с удовольствием отвечали и на вопросы о том, сколько уроженцев села стали Героями в годы Великой Отечественной войны.

- В битвах с фашистами участвовало 19 454 жителя района. На полях сражений погибло 6 311 человек. Более 5 тыс. наград получили наши земляки, десять человек были удостоены звания Герой Советского Союза.

Труженики тыла снабжали фронт продовольствием, теплой одеждой, транспортными средствами. Был создан в Базарном Карабулаке и военный госпиталь. В здании районного дома культуры располагался военный завод, эвакуированный из Ленинграда. С мая 1942 года завод начал выдавать продукцию для автотранспорта, авиации и бронетанковых войск. Жители района отправляли от себя лично посылки фронтовикам с продовольствием, теплым бельем, носками и варежками. Вы — потомки героев, небольшой в масштабах всей нашей огромной страны Базарный Карабулак сделал для Победы так много.

Мы находимся в преддверии великой даты — в следующем году вся наша страна будет отмечать 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Именно это очень активный и деятельный депутат Николай Панков обозначил как основную тему в масштабах всего региона на этот и следующий год. Надеюсь, молодежь Базарно-Карабулакского района примет самое активное участие в этой работе, — отметила Юлия Литневская.

Спикерами мероприятия, помимо Юлии Литневской и организаторов конкурса молодежных проектов, стали Вячеслав Максюта — обладатель титула «Сильнейший человек России», мастер спорта по греко-римской борьбе, финалист командного чемпионата мира по силовому экстриму 2006 года и Артем Чеботарев — российский боксер-профессионал, Заслуженный мастер спорта, член сборной России с 2008 года, призер чемпионата мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России.

Известные спортсмены также выступили перед молодежью с мотивирующими посылами. Разговор получился очень откровенным и искренним и неудивительно, что по окончании форума школьники Базарно-Карабулакского района спешили расходиться. Подходили к спикерам, благодарили и фотографировались.

ИСТОЧНИК KP.RU