До вечера жители двух районов Саратова остались без воды

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-14T12:58:07+03:00

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В Саратове сегодня, 14 октября, отключили воду нескольким улицам в двух районах Саратова — Кировском и Октябрьском.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», так, воды нет на улице Шехурдина, 48, 50 и 52, Селекционном проезде, 1, 3 и 3а, Тулайкова, 6 и 8, а также на 2-м Украинском проезде, Украинской улице, Волгоградской, 2-8, Рябиновской и на проспекте 50 лет Октября, 3-13, 4/10, 12/16.

Отключение водоснабжения связано с работами сторонних организаций и продлится ориентировочно до восьми вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU