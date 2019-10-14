Росгвардейцы в Энгельсе вечером нашли заигравшуюся с подружкой девочку

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-14T12:38:14+03:00

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В Энгельсе Саратовской области росгвардейцы нашли потерявшуюся восьмилетнюю девочку.

- В полицию поздним вечером обратилась многодетная местная жительница и рассказала, что ее дочь уехала днем кататься на велосипеде и не вернулась. Она пыталась найти ребенка сама вместе с соседями, но не получилось. Телефона у пропавшей тоже не было, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии региона.

Правоохранители в течение часа искали школьницу по приметам, опрашивали местных жителей.

Около дома на улице Тамбовская прапорщик Андрей Зверев и сержант Валерий Щербич нашли велосипед ребенка, а вскоре и ее саму. Школьница обнаружилась неподалеку. Она играла с подругой и позабыла рассказать маме, где она находится, не заметив, как быстро летит время.

На место вызвали следственно-оперативную группы и родителей девочки, которые поблагодарили росгвардейцев за помощь в поисках их дитя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737657" frameborder="0"></iframe> Мать пропавшей в Энгельсе девочки благодарит правоохранителей за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU