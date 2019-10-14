2019-10-14T12:38:14+03:00
Общество

Росгвардейцы в Энгельсе вечером нашли заигравшуюся с подружкой девочку

Ребенок забыла рассказать родителям, где она находится
Ольга Симонова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Саратовской областиФото пресс-службы Управления Росгвардии по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области росгвардейцы нашли потерявшуюся восьмилетнюю девочку.

- В полицию поздним вечером обратилась многодетная местная жительница и рассказала, что ее дочь уехала днем кататься на велосипеде и не вернулась. Она пыталась найти ребенка сама вместе с соседями, но не получилось. Телефона у пропавшей тоже не было, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии региона.

Правоохранители в течение часа искали школьницу по приметам, опрашивали местных жителей.

Около дома на улице Тамбовская прапорщик Андрей Зверев и сержант Валерий Щербич нашли велосипед ребенка, а вскоре и ее саму. Школьница обнаружилась неподалеку. Она играла с подругой и позабыла рассказать маме, где она находится, не заметив, как быстро летит время.

На место вызвали следственно-оперативную группы и родителей девочки, которые поблагодарили росгвардейцев за помощь в поисках их дитя.

Мать пропавшей в Энгельсе девочки благодарит правоохранителей за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасибо всей России: мать Лизы Киселевой записала видеообращение
Жительницу Саратова незаконно перевели из одного пенсионного фонда в другой
Омбудсмен Татьяна Москалькова считает Михаила Туватина мутантом
В Базарном Карабулаке обсудили молодежные проекты «Приоритеты роста»
В Саратовской области отключили аналоговое телевидение и перешли на «цифру»
До вечера жители двух районов Саратова остались без воды
В Балакове из-за неосторожного обращения с огнем сгорел балкон
Федеральный канал рассказал о высоких зарплатах саратовских главврачей
Гендиректор консервной фирмы из Аткарска объявлена в федеральный розыск
В Саратове пройдет концерт памяти Юрия Ошерова
В Саратове полыхали сараи
Отключена вода на четырех улицах Саратова
«Ростелеком» и Банк Русский Стандарт провели первый биометрический платеж
Саратовцы пожаловались на два открытых люка в центре города