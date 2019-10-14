В Балакове из-за неосторожного обращения с огнем сгорел балкон
Площадь пожара составила 4 кв. м
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В Балакове Саратовской области вчера вечером, 13 октября, сгорел балкон девятиэтажки.
- Сигнал о пожаре на третьем этаже дома на улице 20 лет ВЛКСМ поступил в 22:46, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
На место возгорания выехали десять человек на двух машинах.
Площадь пожара составила 4 кв. м. Предположительной причиной ЧП назвали неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.
ИСТОЧНИК KP.RU