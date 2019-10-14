Федеральный канал рассказал о высоких зарплатах саратовских главврачей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-14T11:57:39+03:00

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Вчера, 13 октября, на телеканале РЕН вышел сюжет, посвященный зарплатам главврачей медицинских учреждений.

Журналисты рассказали о ситуации в Саратовской области.

Одним из героев выпуска стал руководитель Энгельсской городской стоматологической поликлиники Кирилл Клочков. Мужчина указал в декларации, что он является владельцем двух дач и пяти квартир, и отметил, что имущество перешло по наследству, еще до вступления на кресло начальника.

При этом Кирилл Клочков — совладелец частной клиники, которая находится в километре от поликлиники.

В учреждениях работают одни и те же врачи, однако бесплатную помощь приходится очень долго ждать. По словам пациентки стоматологии, ей пришлось ожидать более месяца, прежде чем она попала на прием.

Также сюжет рассказал о семье врачей Максимовых. Им принадлежит сеть аптек и поставщиков лекарств.

Депутат Госдумы РФ Василий Максимов передал руководство восьмой городской больницей №8 сыну Юрию, его жена управляет больницей №10.

Также его брат Владимир организовывает работу Центра микрохирургии глаза, а сын родственника владеет офтальмологическими центрами.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова ранее говорила о «патологической ситуации» — когда врач работает на государство и открывает через дорогу от основного места труда частный кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU