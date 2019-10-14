Федеральный канал рассказал о высоких зарплатах саратовских главврачей
Вчера, 13 октября, на телеканале РЕН вышел сюжет, посвященный зарплатам главврачей медицинских учреждений.
Журналисты рассказали о ситуации в Саратовской области.
Одним из героев выпуска стал руководитель Энгельсской городской стоматологической поликлиники Кирилл Клочков. Мужчина указал в декларации, что он является владельцем двух дач и пяти квартир, и отметил, что имущество перешло по наследству, еще до вступления на кресло начальника.
При этом Кирилл Клочков — совладелец частной клиники, которая находится в километре от поликлиники.
В учреждениях работают одни и те же врачи, однако бесплатную помощь приходится очень долго ждать. По словам пациентки стоматологии, ей пришлось ожидать более месяца, прежде чем она попала на прием.
Также сюжет рассказал о семье врачей Максимовых. Им принадлежит сеть аптек и поставщиков лекарств.
Депутат Госдумы РФ Василий Максимов передал руководство восьмой городской больницей №8 сыну Юрию, его жена управляет больницей №10.
Также его брат Владимир организовывает работу Центра микрохирургии глаза, а сын родственника владеет офтальмологическими центрами.
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова ранее говорила о «патологической ситуации» — когда врач работает на государство и открывает через дорогу от основного места труда частный кабинет.
ИСТОЧНИК KP.RU