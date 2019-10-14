2019-10-14T10:59:39+03:00
Происшествия

Гендиректор консервной фирмы из Аткарска объявлена в федеральный розыск

Она задолжала работникам полмиллиона рублей
Екатерина Семенова
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В Аткарске Саратовской области возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в фирме по производству овощных консервов не платили зарплату пять месяцев.

Девять сотрудников организации не видели заработанных денег с января по май 2019 года. Общий объем долга перед ними составил 494 тыс. рублей.

- При этом фактически возможность погашения задолженности по зарплате перед работниками у юридического лица имелась, — отметили в СУ СКР.

Генеральный директор фирмы скрылась от следствия и объявлена в федеральный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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