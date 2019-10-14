Гендиректор консервной фирмы из Аткарска объявлена в федеральный розыск
Она задолжала работникам полмиллиона рублей
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В Аткарске Саратовской области возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в фирме по производству овощных консервов не платили зарплату пять месяцев.
Девять сотрудников организации не видели заработанных денег с января по май 2019 года. Общий объем долга перед ними составил 494 тыс. рублей.
- При этом фактически возможность погашения задолженности по зарплате перед работниками у юридического лица имелась, — отметили в СУ СКР.
Генеральный директор фирмы скрылась от следствия и объявлена в федеральный розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU