В Саратове пройдет концерт памяти Юрия Ошерова

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-14T10:33:42+03:00

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В Саратове состоится 55-й концерт «Театр и музыка» памяти ушедшего Юрия Ошерова и Году театра в России.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, 23 октября в Большом зале консерватории ведущий английский органист, член Лондонской Королевской академии музыки Колин Эндрюс исполнит со студентами колледжа искусств отрывки из опер.

Учащиеся Дворца творчества и молодежи Табакова, театральный коллектив «Глобус» и ансамбль танца «Карамель» выступят с отрывками их новых мюзиклов.

Также гости концерта увидят танцевальные номера.

ИСТОЧНИК KP.RU