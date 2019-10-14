В Саратове пройдет концерт памяти Юрия Ошерова
Мероприятие состоится в консерватории
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В Саратове состоится 55-й концерт «Театр и музыка» памяти ушедшего Юрия Ошерова и Году театра в России.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, 23 октября в Большом зале консерватории ведущий английский органист, член Лондонской Королевской академии музыки Колин Эндрюс исполнит со студентами колледжа искусств отрывки из опер.
Учащиеся Дворца творчества и молодежи Табакова, театральный коллектив «Глобус» и ансамбль танца «Карамель» выступят с отрывками их новых мюзиклов.
Также гости концерта увидят танцевальные номера.
ИСТОЧНИК KP.RU