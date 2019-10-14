Саратовцы пожаловались на два открытых люка в центре города

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-14T09:58:07+03:00

Местные жители заметили не единичные случаи этой проблемы

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Сегодня, 13 октября, анонимный горожанин рассказал об открытых люках на Симбирской улице в Кировском районе Саратова.

Местный житель написал в паблике «Саратов онлайн» о необходимости быть аккуратными на этом участке.

В комментариях под записью Захар Сербинов пожаловался на провалы без крышек на улице Зои Космодемьянской.

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Евгений Терентьев указал на зияющие дыры на Тулайкова, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU