Саратовцы пожаловались на два открытых люка в центре города
Местные жители заметили не единичные случаи этой проблемы
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Сегодня, 13 октября, анонимный горожанин рассказал об открытых люках на Симбирской улице в Кировском районе Саратова.
Местный житель написал в паблике «Саратов онлайн» о необходимости быть аккуратными на этом участке.
В комментариях под записью Захар Сербинов пожаловался на провалы без крышек на улице Зои Космодемьянской.
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Евгений Терентьев указал на зияющие дыры на Тулайкова, 3.
ИСТОЧНИК KP.RU