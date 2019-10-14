2019-10-14T09:53:00+03:00
Происшествия

Пьяный саратовец напугал мужчину световым оружием

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Саратове задержан подозреваемый в угрозах.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, с заявлением в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный мужчина нарушает общественный порядок, высказывает угрозы и демонстрирует предмет, похожий на оружие.

По подозрению задержан пьяный житель дома на 1-й Садовой. У него был изъят подозрительный предмет — это оказалось устройство для световых и шумовых эффектов.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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