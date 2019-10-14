Балашовец отсидит в колонии за покупку «синтетики»
Вещество у него достали из куртки
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Суд признал 31-летнего рецидивиста из Балашовского района виновным в покупке наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 15 марта мужчина приехал в Балашов и решил купить вещество через интернет-мессенджер.
Гражданин перевел почти 2 тыс. рублей и купил 1,08 грамма «скоростей», положил их в куртку и носил, пока его не остановили стражи порядка.
Правоохранители изъяли вещество, а суд обязал мужчину провести три года и четыре месяца в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU