2019-10-14T09:30:14+03:00
Звезды

В Саратовском театре драмы анонсировали фейковую пьесу

Завершила работу лаборатория «ВИДИМОНЕВИДИМО ПЛЮС»
Армен Осипян
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Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
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12 октября на малой сцене Саратовского академического театра драмы состоялся заключительный день творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО ПЛЮС». 10 октября зрителям представили читку пьесы Марты Антоничевой «Точки пересечения», 11 октября саратовский зритель услышал пьесу Оганеса Мартиросяна «Электронный Париж». Особенностью осенней лаборатории является то, что в репертуаре представлены пьесы только саратовских драматургов. Актеры труппы драматического театра читают пьесы, а после нее проходит обсуждение, где каждый зритель может поделиться своими впечатлениями. 12 октября зрители пришли послушать читку по пьесе Татьяны Грауз «Внутри тишины». Однако заключительный день лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО ПЛЮС» прошел особенно.

- Это фейк ньюс. У Тани Грауз нет пьесы, которая называется «Внутри тишины». Мы не будем с вами ее слушать, — заявила заведующая литературно-драматургической частью Ольга Харитонова.

Татьяна Грауз работала в Саратовском театре драмы. Также она была первым директором театра «Академия театральных художеств» (АТХ) под руководством Ивана Верховых. Закончила Первый Московский государственный медицинский университет. По второму образованию Татьяна Грауз театровед. Она училась в ГИТИСе у историка театра Инны Соловьевой. Материалы ее дипломной работы печатались на развороте приложения к газете «Экран и сцена».

- Татьяна предпочла отправиться в одиночное плавание и стать и поэтом, и художником. Таким удивительным существом, которое производит из себя огромное количество всего, как кажется элитарного. Такое ощущение, когда сталкиваешься с творчеством Татьяны, кажется, что это для продвинутых и избранных людей. Мы с удовольствием хотим представить вам то, что Татьяна делает, — продолжила Ольга Харитонова.

Автор привез с собой несколько экземпляров сборника стихотворений «Внутри тишины». После завершения встречи любой желающий имел возможность приобрести книгу. Первая часть встречи это чтение фрагментов прозы автора. Во второй части Татьяна Грауз лично прочитала собственные стихотворения. Прозу читали актеры театра: Зоя Юдина, Андрей Седов, Дарья Ревина, Екатерина Ледяева.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

- Хочу поблагодарить театр, который позволил мне сделать чтения и презентацию моей новой книги стихов «Внутри тишины». Также хотела бы поблагодарить своих друзей Марию Козлову и Игоря Болычева, благодаря стараниям которых книжка вышла. В сборнике около 200 стихотворений и мои визуальные работы — коллажи, их около 15, — рассказала Татьяна Грауз.

В заключение вечера гости благодарили автора за участие в лаборатории, а также по достоинству оценили прозу и поэзию. Зрители признавали уникальность творчества Татьяны Грауз, а некоторые рассказали, что уже купили сборник и с удовольствием его прочитали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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