В Саратове мужчина до смерти забил обидившуюся на него женщину

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-14T08:32:20+03:00

Она упрекнула его, что он ушел развлекаться без нее

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На улице Моторная в Саратове мужчина до смерти забил сожительницу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело в отношении 39-летнего обвиняемого о причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшей, направлено в суд.

По версии следствия, днем 20 июня мужчина поссорился со своей 38-летней сожительницей в доме на улице Моторная. Причиной стало то, что во время застолья женщина начала предъявлять претензии в недостатке внимания. Якобы, накануне он ушел развлекаться без нее.

Мужчина в порыве гнева избил женщину, он бил ее по голове, животу и конечностям. Женщина сбежала к своим знакомым, а после этого ее самочувствие ухудшилось. Пострадавшую госпитализировали, но через сутки она скончалась. Причиной смерти стала тупая травма живота, разрыв селезенки и кровопотеря.

Мужчина признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU