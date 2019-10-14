В Саратовской области обнаружили две тонны подозрительных раков
В сентября специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили нарушение ветеринарного законодательства при перевозке раков из Республики Башкортостан.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в регион доставили две тонны морских жителей без экспертизы и лабораторных исследований.
Предприниматель, который занимается перевозками, не зарегистрировал свою деятельность. По информации из налоговой выписки его деятельность это такси и информационные службы.
На месте производства расположен жилой дом и земельный участок.
Поскольку предприятие работает на территории южной республики, материалы дела передали коллегам по надзорному ведомству.
ИСТОЧНИК KP.RU