В Саратовской области обнаружили две тонны подозрительных раков

СЕГОДНЯ 08:29 2019-10-14T08:29:54+03:00

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В сентября специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили нарушение ветеринарного законодательства при перевозке раков из Республики Башкортостан.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в регион доставили две тонны морских жителей без экспертизы и лабораторных исследований.

Предприниматель, который занимается перевозками, не зарегистрировал свою деятельность. По информации из налоговой выписки его деятельность это такси и информационные службы.

На месте производства расположен жилой дом и земельный участок.

Поскольку предприятие работает на территории южной республики, материалы дела передали коллегам по надзорному ведомству.

ИСТОЧНИК KP.RU