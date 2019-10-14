2019-10-14T07:40:33+03:00
Происшествия

Под Саратовом «Газель» насмерть сбила вышедшего на трассу пешехода

ДТП случилось в Советском районе
Ольга Симонова
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В Советском районе Саратовской области сегодня ночью, 14 октября, «Газель» на трассе насмерть сбила пешехода.

- По предварительным данным, 61-летний мужчина вышел на трассу и был сбит 27-летним водителем. От полученных травм пешеход скончался на месте, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

ДТП случилось около двух часов ночи на 357-м км автодороги ТамбовПенза — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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