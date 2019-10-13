В саратовском театре драмы стартовали Большие гастроли Томского драматического театра

СЕГОДНЯ 21:00 2019-10-13T21:04:41+03:00

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В сентябре этого года труппа саратовского театра драмы им. И.А. Слонова побывала на гастролях в Томске. Они представили в томском драматическом театре три спектакля: «Карусель по господину Фрейду» Артура Шницлера, «Па-де-де» по пьесе Татьяны Москвиной, «Бешеные деньги» Александра Островского и детский спектакль «Гонза и волшебные яблоки» Майи Береговой. Теперь с обратными гастролями в саратовский театр драмы приехал Томский драматический театр, который привез постановки: «Безымянная звезда» Михаила Себастиана, «Роман с кокаином» Агеева, трагифарс «Недоросль» по Денису Фонвизину, а также «Кота в сапогах» по мотивам сказки Шарля Перро. Томский театр приехал в рамках программы «Большие гастроли», а именно ее межрегионального направления. Это помогает региональным театрам расширить свой сценический опыт, не ограничиваясь соседними областями, а выезжая в отдельные регионы страны.

В первый день томичи представили на саратовской сцене спектакль по пьесе «Безымянная звезда» румынского писателя Михаила Себастиана. Премьера в Томском драматическом театре состоялась 25 января 2019 года. Режиссер спектакля – Олег Молитвин.

«Безымянная звезда» пьеса и грустная, и смешная и даже отчасти философская. История Моны, Учителя и Грига волнует сердца не только читателей, но и зрителей по сей день. Действие пьесы происходит в образцовом провинциальном городке. Серые будни жителей разбавляет единственное развлечение – кино, а также поезд, который везет «развратных» богачей. И вот однажды в такое захолустье попадает девушка. Ее высадили из того самого поезда как безбилетницу. В роли Моны актриса Екатерина Мельдер. В роскошном платье артистка выходит на сцену и уже с первых минут завораживает не только зрителей, но и всех героев пьесы.

Пока сотрудники вокзала пытались составить акт, поезд уехал. Моне приходится остаться до утра следующего дня. Учитель (Артем Киселев) предлагает девушке свою скромную квартиру. Все бегают вокруг Моны, стараясь ей угодить. Но вместо благодарностей Мона лишь высмеивает Учителя. Екатерина Мельдер потрясающе справляется со столь сложной ролью. Ведь Мона в первой части и Мона во второй это две совершенно разные героини. И актриса томского театра с легкостью перевоплощается из высокомерной и состоятельной дамы, в девушку, которая влюблена в совершенно небогатого ученого и готова провести свою жизнь в его крошечной квартире.

Фото Армена Осипяна

Учитель-астроном совершил открытие. Он обнаружил звезду, о которой еще никто не говорил. Ее нельзя увидеть на небе, но он точно знает, что она там есть. Ведь он все точно рассчитал.

Во второй части саратовские зрители еще больше смеялись и аплодировали актерам. С появлением на сцене Грига (Иван Лабутин) напряжение действия увеличилось. Кто он? И почему Мона пыталась спрятаться от него? Ведь о своем прошлом она никому ничего не рассказывала. Вскоре зрители понимают, что Григ любовник Моны. Она прожила с ним три года и не была счастлива. Мона влюблена в Учителя. Но Григ высмеивает все, что с ним связано. В этих сценах Екатерина Мельдер и Иван Лабутин противостоят друг другу. Мона защищает своего нового возлюбленного. Но Григ приехал за тем, чтобы забрать Мону обратно. Кого же теперь выберет девушка? Остаться с нищим Учителем в скромном провинциальном городке, который показал девушке, что такое искренние чувства или холодного и расчетливого Грига? А фраза «Ни одна звезда никогда не отклоняется от своего пути» является ключевой в пьесе.

Фото Армена Осипяна

Актеры Томского драматического театра показали высокопрофессиональную игру. За ними хотелось следить больше заявленного времени. Отдельно бы хотелось отметить, что в спектакле сложнейшие декорации, которые постоянно трансформировались и создавали эффектное впечатление. Каждый создатель спектакля «Безымянная звезда» это, безусловно, профессионал в своем деле. Художник Ольга Горяева, музыкальное оформление – Николай Фоминых, художник по свету – лауреат премии им. А.В.Луначарского Андрей Долгих, помощник режиссера – Сергей Равинский.

Фото Армена Осипяна

В спектакле также задействованы: Ирина Шишлянникова (Мадемуазель Куку), заслуженный артист России Александр Постников (начальник вокзала), Владислав Хрусталев (Удря) и другие.

Саратовские зрители бурно аплодировали томским артистам. А во время выхода на поклон главных героев аплодисменты и овации продолжились стоя.

ИСТОЧНИК KP.RU