2019-10-13T10:18:45+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре саратовцам рассказали о способах защиты от рака

Стоит налечь на овощи и фрукты
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Специалисты Роспотребнадзор рассказали саратовцам о том, как защитить себя от онкологии.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в 30% заболевших входят те люди, которые курили и любили выпить алкоголь.

Кроме того, опасность могут представлять колбасы, пицца, наггетсы. В 2015 году Международное агентство по изучению рака выяснило, что риск возникновения злокачественных образований может повысить употребление свыше 100 граммов красного мяса в день. Этот продукт рекомендуется заменить на птицу или рыбу.

Кроме того, избыточный вес влияет на развитие рака в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.

Снизить риск возникновения заболевания можно, если есть овощи, фрукты, рыбий жир.

Специалисты Роспотребнадзора также посоветовали отказаться от алкоголя и курения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове семь улиц до полуночи остались без воды
Жителя Петровска поймали с украденными вещами на машине без номеров
Четыре улицы Заводского района на весь день остались без воды
Саратовцы пожаловались на открытый люк
Извращенец напал на девушку в лифте дома Заводского района
В Заводском районе Opel перевернулся на крышу в коммунальную траншею
Саратовский комбикормовый завод признан банкротом
Лже-работник банка выманил у жителя Аткарска 11 тыс. рублей
Тысячи людей в Саратове пришли проститься с Лизой Киселевой
Панков: А социальные зампреды в такую погоду никуда не ездят?
Саратовский «Сокол» сыграл вничью с командой из Калуги
Саратовская теннисистка взяла золото в Финляндии
В Саратовской области в воскресный день пройдет небольшой дождь
ГУ МВД об убийце Лизы Киселёвой: Жалоб на него не поступало
Ребенок и 40-летняя женщина пострадали в аварии под Вольском