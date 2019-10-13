В Роспотребнадзоре саратовцам рассказали о способах защиты от рака
Специалисты Роспотребнадзор рассказали саратовцам о том, как защитить себя от онкологии.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в 30% заболевших входят те люди, которые курили и любили выпить алкоголь.
Кроме того, опасность могут представлять колбасы, пицца, наггетсы. В 2015 году Международное агентство по изучению рака выяснило, что риск возникновения злокачественных образований может повысить употребление свыше 100 граммов красного мяса в день. Этот продукт рекомендуется заменить на птицу или рыбу.
Кроме того, избыточный вес влияет на развитие рака в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.
Снизить риск возникновения заболевания можно, если есть овощи, фрукты, рыбий жир.
Специалисты Роспотребнадзора также посоветовали отказаться от алкоголя и курения.
ИСТОЧНИК KP.RU