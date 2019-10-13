В Роспотребнадзоре саратовцам рассказали о способах защиты от рака

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-13T10:18:45+03:00

Стоит налечь на овощи и фрукты

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Специалисты Роспотребнадзор рассказали саратовцам о том, как защитить себя от онкологии.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в 30% заболевших входят те люди, которые курили и любили выпить алкоголь.

Кроме того, опасность могут представлять колбасы, пицца, наггетсы. В 2015 году Международное агентство по изучению рака выяснило, что риск возникновения злокачественных образований может повысить употребление свыше 100 граммов красного мяса в день. Этот продукт рекомендуется заменить на птицу или рыбу.

Кроме того, избыточный вес влияет на развитие рака в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.

Снизить риск возникновения заболевания можно, если есть овощи, фрукты, рыбий жир.

Специалисты Роспотребнадзора также посоветовали отказаться от алкоголя и курения.

ИСТОЧНИК KP.RU