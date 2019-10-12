Ребенок и 40-летняя женщина пострадали в аварии под Вольском
Столкнулись Kia Ceed и Hyundai Solaris
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В Вольском районе сегодня, 12 октября, столкнулись две иномарки.
- В 11:20 на 2-м км подъезда к Балакову от трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 40-летний водитель Kia Ceed врезался в Hyundai Solaris, который вел 36-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».
В результате ДТП пострадала 40-летняя женщина и 11-летний мальчик. Оба — пассажиры Kia. Им назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU