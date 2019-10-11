В Энгельсе выявили незаконно установленные вывески
Собственников ждут предписания
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Комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района совместно с представителями МАУ «Общественный центр», в рамках полномочий по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе, проводит рейды по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, выявлены ряд вывесок на проспекте Строителей, которые находятся там незаконно.
Собственников ждут предписания о демонтаже.
ИСТОЧНИК KP.RU