В Энгельсе выявили незаконно установленные вывески

СЕГОДНЯ 18:13 2019-10-11T18:13:02+03:00

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Комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района совместно с представителями МАУ «Общественный центр», в рамках полномочий по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе, проводит рейды по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, выявлены ряд вывесок на проспекте Строителей, которые находятся там незаконно.

Собственников ждут предписания о демонтаже.

ИСТОЧНИК KP.RU