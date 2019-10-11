В Саратовской области пройдут теплые выходные с дождем

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-11T15:03:33+03:00

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В Саратовской области выходные, 12 и 13 октября, будут теплыми. Также не будет похолодания до среды следующей недели включительно.

- Температура будет на 3-5 градусов выше климатической нормы. В Саратове дневная температура поднимется до +14…+16 градусов. Ночью в регионе будет +5…+10 градусов, а днем в субботу — +11…+16, воскресенье и понедельник столбик термометра в области будет показывать +12…+17 градусов, а самым теплым днем окажется вторник — температура будет +15…+20 градусов, — сообщила «КП-Саратов» синоптик Саратовского Гидрометцентра Лариса Васильева.

Осадки в Саратове и области будут сегодня ночью, с пятницы на субботу. Пройдут дожди — от небольших до умеренных.

Днем в субботу, всё воскресенье и понедельник местами пройдут небольшие дожди — в некоторых северных районах региона. Во вторник и среду осадков не ожидается.

В воскресенье будет ветрено, ожидаются порывы западного ветра со скоростью 15-17 м/с. Такая же ситуация будет и во вторник, 15 октября, — подует южный и юго-западный ветер со скоростью 15-17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU