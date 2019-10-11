Поиски Лизы Киселевой в Саратове: размещена петиция «Смерть за смерть ребенка!»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-11T10:43:19+03:00

Петиция набрала уже более 10 тысяч подписей

Инициатива набрала несколько тысяч сторонников. Люди всю ночь принимали участие в поисках Лизы Киселевой в Саратове

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На сайте Change.org появилась петиция после гибели в Саратове Лизы Киселевой с названием «Смерть за смерть ребенка!».

К инициативе, на момент публикации, присоединились уже 8 301 человек.

Петиция адресована президенту РФ Владимиру Путину, Государственной думе РФ, губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

Ее автор — Дамир Видманов.

- Очередной насильник понесет достойное наказание, однако достойно ли оно содеянному преступлению? Саратовцы уверены, что нет, и готовы устроить самосуд над выродком, — объясняет мужчина.

Он призывает граждан не оставаться равнодушными и требовать от властей России возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни или же гарантированного пожизненного заключения. По его мнению, убийцы детей не должны иметь права на реабилитацию при помощи психиатрии.

Подозреваемый Михаил Туватин. Фото соцсетей

Поздно ночью 11 октября поиски девятилетней Елизаветы Киселевой в Саратове закончились трагедией.

Напомним, малышку искали с 9 октября, с того времени, когда утром она вышла в школу и не вернулась.

В поисках ребенка вместе со спасателями, правоохранителями, волонтерами отряда «Лиза Аллерт» участвовали несколько тысяч неравнодушных местных жителей.

Тело девочки нашли в гаражах на улице Высокая, около развлекательного комплекса «Панорама». Ранее правоохранители задержали предполагаемого преступника – 35-летнего Михаила Туватина.

Сотни участвовавших в поисках людей пытались найти и линчевать подозреваемого. Чтобы его защитить, полиция применила спецсредства и слезоточивый газ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737183" frameborder="0"></iframe> Искавшие Лизу Киселеву саратовцы требуют наказать ее убийцу.9-летнюю девочку нашли убитой

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ИСТОЧНИК KP.RU