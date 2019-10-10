В Саратове пройдет концерт гармониста Сергея Шалимова

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-10T17:40:36+03:00

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В саратовском областном Доме культуры 25 октября в 16:00 пройдет юбилейный концерт «От Волги до Енисея!» исполнителя-виртуоза на саратовской гармонике Сергея Шалимова.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.

В мероприятии примут участие инструментальный ансамбль «Серебряный перезвон», «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Околица», дуэт «Арт-гармоника», ансамбль саратовских гармоник «Родник», ансамбль танца «Адамант», фольклорный ансамбль «Переладец», фольклорный ансамбль «Перегуды», ансамбль народной песни «Волжские вечорки», народный фольклорно-этнографический ансамбль «Собор», солисты Германозашвили Екатерина, Живайкин Алексей и Живайкина Ксения.

ИСТОЧНИК KP.RU