В Саратове пройдет концерт гармониста Сергея Шалимова
В саратовском областном Доме культуры 25 октября в 16:00 пройдет юбилейный концерт «От Волги до Енисея!» исполнителя-виртуоза на саратовской гармонике Сергея Шалимова.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.
В мероприятии примут участие инструментальный ансамбль «Серебряный перезвон», «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Околица», дуэт «Арт-гармоника», ансамбль саратовских гармоник «Родник», ансамбль танца «Адамант», фольклорный ансамбль «Переладец», фольклорный ансамбль «Перегуды», ансамбль народной песни «Волжские вечорки», народный фольклорно-этнографический ансамбль «Собор», солисты Германозашвили Екатерина, Живайкин Алексей и Живайкина Ксения.
ИСТОЧНИК KP.RU