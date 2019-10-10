В Саратове два дня нельзя будет парковаться на Шелковичной улице
Ограничения продлятся до вечера
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В Саратове 10 и 11 октября в историческом парке «Россия — Моя история» пройдет Второй экономический форум.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова, здание расположено на Шелковичной улице, где на этот период с 7:00 до 21:00 нельзя будет парковаться на участке от Симбирцева до Чапаева.
Движение регулируют дорожные инспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU