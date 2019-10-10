Молодой водитель и 15-летняя пассажирка пострадали в ДТП под Вольском
Авария произошла в час ночи на трассе
Фото ОГИБДД МО МВД России «Вольский»
Изменить размер текста:
В Вольском районе Саратовской области сегодня ночью, 10 октября, два человека пострадали в аварии на трассе.
- ДТП случилось в час ночи на 193-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград. 21-летний водитель за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением и съехал на обочину, где авто и опрокинулось, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».
В результате аварии пострадал сам водитель и его 15-летняя пассажирка. Их госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU