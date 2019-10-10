2019-10-10T08:00:55+03:00
Происшествия

Молодой водитель и 15-летняя пассажирка пострадали в ДТП под Вольском

Авария произошла в час ночи на трассе
Ольга Симонова
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Фото ОГИБДД МО МВД России «Вольский»Фото ОГИБДД МО МВД России «Вольский»
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В Вольском районе Саратовской области сегодня ночью, 10 октября, два человека пострадали в аварии на трассе.

- ДТП случилось в час ночи на 193-м км автодороги СызраньСаратовВолгоград. 21-летний водитель за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением и съехал на обочину, где авто и опрокинулось, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».

В результате аварии пострадал сам водитель и его 15-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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