2019-10-09T17:15:59+03:00
Происшествия

В Балакове иномарка протаранила реанимацию с 11-летней девочкой

Авария произошла вечером
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 8 октября, в 21:40 у дома №2 по улице Факел Социализма у гостиницы «Салют» в Балаково произошла авария.

По словам свидетелей, Hyundai не пропустил «скорую помощь», которая ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной на перекрестке.

В салоне неотложки везли тяжелобольную девочку.

В результате аварии никто не пострадал, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Об этом сообщили очевидцы в паблике «На дорогах Балаково | #CAR 64».

В комментариях под записью местные жители принялись осуждать водителя иномарки.

- Такие люди думают, что их не коснется. Всему свое время, остановитесь, пока не поздно, — заметила Наталья Данилина.

- Какая разница на зеленый он двигался или на красный, в любом случае он должен был пропустить «скорую», — вторит ей Роман Ахметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи разбираются в исчезновении Елизаветы Киселёвой в Саратове
В Саратове ищут девятилетнюю Елизавету Киселёву
Наркоман с ножом порезал в Энгельсе трех человек
Самой многочисленной делегацией на экономическом форуме в Саратове станет китайская
В Саратове ночью пропала пенсионерка с возможной потерей памяти
Саратовцы три месяца живут без горячей воды на улице, где пройдет II экономический форум
СМИ: В Саратове уволился главврач больницы РЖД
Володин предложил обязать застройщиков жилья строить объекты социальной инфраструктуры
На промышленной выставке наградили редакцию «Комсомольской правды» — Саратов»
В Саратове ожидается туман
Жительница Озинок ответит за нож в сердце супруга
В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от паразитов
В Саратовской области лжедочь репрессированного пять лет обманывала государство
Житель Хвалынска поехал за медом пьяным и получил срок
В Саратове пройдут продовольственные ярмарки
В Саратове прошел показ фильмов, приуроченных к 75-летию годовщины Победы в ВОВ
Панков предложил лишать доплат к пенсии проворовавшихся чиновников
Татищевская прокуратура заблокировала два сайта о незаконной охоте
«Т Плюс» ответит в суде за холод в домах саратовцев
Журналисты из Саратова участвуют в фестивале региональной прессы «Энергичные люди»
В Саратовской области свыше 11 тыс. человек заболели ОРВИ