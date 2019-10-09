В Балакове иномарка протаранила реанимацию с 11-летней девочкой

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-09T17:15:59+03:00

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Вчера вечером, 8 октября, в 21:40 у дома №2 по улице Факел Социализма у гостиницы «Салют» в Балаково произошла авария.

По словам свидетелей, Hyundai не пропустил «скорую помощь», которая ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной на перекрестке.

В салоне неотложки везли тяжелобольную девочку.

В результате аварии никто не пострадал, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Об этом сообщили очевидцы в паблике «На дорогах Балаково | #CAR 64».

В комментариях под записью местные жители принялись осуждать водителя иномарки.

- Такие люди думают, что их не коснется. Всему свое время, остановитесь, пока не поздно, — заметила Наталья Данилина.

- Какая разница на зеленый он двигался или на красный, в любом случае он должен был пропустить «скорую», — вторит ей Роман Ахметов.

ИСТОЧНИК KP.RU