В Балакове иномарка протаранила реанимацию с 11-летней девочкой
Вчера вечером, 8 октября, в 21:40 у дома №2 по улице Факел Социализма у гостиницы «Салют» в Балаково произошла авария.
По словам свидетелей, Hyundai не пропустил «скорую помощь», которая ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной на перекрестке.
В салоне неотложки везли тяжелобольную девочку.
В результате аварии никто не пострадал, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Об этом сообщили очевидцы в паблике «На дорогах Балаково | #CAR 64».
В комментариях под записью местные жители принялись осуждать водителя иномарки.
- Такие люди думают, что их не коснется. Всему свое время, остановитесь, пока не поздно, — заметила Наталья Данилина.
- Какая разница на зеленый он двигался или на красный, в любом случае он должен был пропустить «скорую», — вторит ей Роман Ахметов.
ИСТОЧНИК KP.RU