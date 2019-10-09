Наркоман с ножом порезал в Энгельсе трех человек

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-09T17:14:47+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении 23-летнего рецидивиста из Энгельса завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 45-летняя местная жительница захотела приютить парня в доме, где она жила со своей матерью, братом и дочерью.

Вечером 8 июля она вместе с 31-летним братом занималась хозяйственными делами во дворе, когда домой вернулся постоялец.

Гражданка поинтересовалась у него, куда он дел тачку, а ее родственник упрекнул гостя в том, что он взял и не вернул скутер.

Рецидивист обиделся, взял нож и начал полосовать мужчину по телу и лицу. За него попыталась заступиться женщина, которая получила удар в шею и спину.

После содеянного злоумышленник скрылся.

Прибывшая на место бригада «скорой помощи» констатировала смерть 31-летнего мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он скончался в результате множественных проникающих колото-резаных ранений с повреждением внутренних органов, осложненные массивной кровопотерей.

Также 13 июля парень употребил вещества и пошел на энгельсский пляж, где поссорился с 29-летним прохожим. Наркоман обиделся и снова схватился за нож, отплатив обидчику ударами по телу и лицу.

Тот потерял сознание, а грабитель ушел с его деньгами и телефоном — общей суммой около 15 тыс. рублей.

Раненого мужчину обнаружили прохожие, которые вызвали полицию и «скорую помощь». Гражданин остался жив.

Злоумышленника объявили в федеральный розыск и задержали, уголовное дело в отношении него с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU