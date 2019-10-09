В Саратове ночью пропала пенсионерка с возможной потерей памяти

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-09T16:16:34+03:00

Женщина не ориентируется в пространстве

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В Волжском районе Саратова в ночь с 8 на 9 октября пропала 77-летняя пенсионерка.

- Возможно, у Зои Зориной (Лукиной) потеря памяти, она не ориентируется в пространстве, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По приметам рост женщины 155 см, она худощавого телосложения, с темными окрашенными волосами и темно-карими глазами.

Пропавшая пенсионерка была одета в бордовую демисезонную куртку, серые джинсы, светлый платок и полуботинки болотного цвета.

Если вы знаете местонахождение пенсионерки, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU