2019-10-09T16:16:34+03:00
Общество

В Саратове ночью пропала пенсионерка с возможной потерей памяти

Женщина не ориентируется в пространстве
Ольга Симонова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Волжском районе Саратова в ночь с 8 на 9 октября пропала 77-летняя пенсионерка.

- Возможно, у Зои Зориной (Лукиной) потеря памяти, она не ориентируется в пространстве, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По приметам рост женщины 155 см, она худощавого телосложения, с темными окрашенными волосами и темно-карими глазами.

Пропавшая пенсионерка была одета в бордовую демисезонную куртку, серые джинсы, светлый платок и полуботинки болотного цвета.

Если вы знаете местонахождение пенсионерки, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи разбираются в исчезновении Елизаветы Киселёвой в Саратове
В Саратове ищут девятилетнюю Елизавету Киселёву
В Балакове иномарка протаранила реанимацию с 11-летней девочкой
Наркоман с ножом порезал в Энгельсе трех человек
Самой многочисленной делегацией на экономическом форуме в Саратове станет китайская
Саратовцы три месяца живут без горячей воды на улице, где пройдет II экономический форум
СМИ: В Саратове уволился главврач больницы РЖД
Володин предложил обязать застройщиков жилья строить объекты социальной инфраструктуры
На промышленной выставке наградили редакцию «Комсомольской правды» — Саратов»
В Саратове ожидается туман
Жительница Озинок ответит за нож в сердце супруга
В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от паразитов
В Саратовской области лжедочь репрессированного пять лет обманывала государство
Житель Хвалынска поехал за медом пьяным и получил срок
В Саратове пройдут продовольственные ярмарки
В Саратове прошел показ фильмов, приуроченных к 75-летию годовщины Победы в ВОВ
Панков предложил лишать доплат к пенсии проворовавшихся чиновников
Татищевская прокуратура заблокировала два сайта о незаконной охоте
«Т Плюс» ответит в суде за холод в домах саратовцев
Журналисты из Саратова участвуют в фестивале региональной прессы «Энергичные люди»
В Саратовской области свыше 11 тыс. человек заболели ОРВИ