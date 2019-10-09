В Саратове ночью пропала пенсионерка с возможной потерей памяти
В Волжском районе Саратова в ночь с 8 на 9 октября пропала 77-летняя пенсионерка.
- Возможно, у Зои Зориной (Лукиной) потеря памяти, она не ориентируется в пространстве, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
По приметам рост женщины 155 см, она худощавого телосложения, с темными окрашенными волосами и темно-карими глазами.
Пропавшая пенсионерка была одета в бордовую демисезонную куртку, серые джинсы, светлый платок и полуботинки болотного цвета.
Если вы знаете местонахождение пенсионерки, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU