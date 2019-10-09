Саратовцы три месяца живут без горячей воды на улице, где пройдет II экономический форум

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-09T17:11:47+03:00

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Сегодня, 9 октября, в редакцию «КП-Саратов» обратился житель дома №29\35 по Шелковичной улице Никита Савельев.

По словам горожанина, у него в квартире три месяца нет горячей воды и отопления. Парень добавил, что мерзнуть также продолжают жильцы Домов 8 Марта в Октябрьском районе.

Никита рассказал, что управляющая компания решила объясниться перед жителями. На двери подъезда сотрудники наклеили объявление: «В вашем доме отсутствует отопление и горячая вода по вине ПАО «Т Плюс». Наши неоднократные обращения по данному вопросу до настоящего времени остаются без ответа».

Выяснилось, что дом обслуживается компанией «Феникс плюс».

Корреспонденту «КП-Саратов» в организации рассказали, что действительно объявление написали их сотрудники и жителям приходится выживать без тепла как в батареях, так и в кранах.

- Отсутствует теплоноситель на домах, не подали воду, — ответили в УК.

В ГЖИ подтвердили, что обращения с этих адресов поступали, но они пока на рассмотрении. О причине отсутствия горячей воды неизвестно.

Напомним, на улице Шелковичная находится парк «Россия — моя история», где завтра, 10 октября, начнет свою работу II Саратовский экономический форум.

- Теплоресурс подключен к дому. Для выяснения причин отсутствия в доме отопления направим тепловую инспекцию, — сообщили в компании «Т Плюс» корреспонденту «КП-Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU