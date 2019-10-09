На индустриальном форуме наградили редакцию «Комсомольской правды» — Саратов»

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-09T15:39:45+03:00

«Комсомолка» получила награду за активную работу по освещению вопросов энергосбережения

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Сегодня, 9 октября, в рамках XI Саратовского индустриального форума наградили лауреатов конкурса по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области, награждение прошло в рамках 21-й специализированной выставки «Энергетика. Энергоэффективность. 2019» на Театральной площади.

Среди различных благодарностей за активную работу в производстве энергосберегающего оборудования, по внедрению энергоэффективных технологий и материалов, была вручена благодарность редакции «Комсомольской правды» — Саратов» за активную работу по освещению вопросов энергосбережения.

Напомним, форум проходит в Саратове в течение двух дней — 9-10 октября. На нем представлены три выставки — «Энергетика. Энергоэффективность. 2019», «Нефть. Газ. Хим. 2019» и «ТехноЭкспо. 2019».

В форуме участвуют 59 организаций из различных регионов РФ: Саратовская, Московская, Самарская, Пензенская, Свердловская области, Краснодарский край, Республика Татарстан и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU