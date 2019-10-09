Жительница Озинок ответит за нож в сердце супруга
Пара поссорилась
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Прокуратура Саратовской области следит за расследованием уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Озинского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, по версии следствия, 1 октября гражданка поссорилась с мужем и воткнула ему нож в грудь.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU