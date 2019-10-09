В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от паразитов
Реализация серии препарата приостановлена
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В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от паразитов «Универм®» (серия 37901498, срок годности до 10.2021) производства ООО «ФАРМБИОМЕДСЕРВИС» из Москвы, предназначающееся для животных.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, лекарство не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля аверсектина С».
Медикамент убрали с полок.
ИСТОЧНИК KP.RU