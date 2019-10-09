СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-09T13:29:56+03:00

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В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от паразитов «Универм®» (серия 37901498, срок годности до 10.2021) производства ООО «ФАРМБИОМЕДСЕРВИС» из Москвы, предназначающееся для животных.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, лекарство не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля аверсектина С».

Медикамент убрали с полок.

ИСТОЧНИК KP.RU