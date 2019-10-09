В Саратовской области лжедочь репрессированного пять лет обманывала государство

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-09T13:29:18+03:00

В общей сложности она получила 51,4 тыс. рублей надбавки к пенсии

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В Советском районе Саратовской области осудили 62-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в мошенничестве при получении соцвыплат.

- В декабре 2013 года женщина купила у неизвестного справку о реабилитации как необоснованно репрессированным по политическим мотивам и впоследствии реабилитированным гражданам и принесла ее в Пенсионный фонд, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Мошенница в период с января 2014 по июль 2019 года получила в общей сложности 51,4 тыс. рублей надбавки к пенсии, хотя знала, что ее родственников в списке репрессированных нет, а справка липовая.

Суд приговорил злоумышленницу к штрафу в 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU