2019-10-09T14:06:42+03:00
Происшествия

Житель Хвалынска поехал за медом пьяным и получил срок

Его лишили прав на два года
Дарья Вострикова
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Суд признал 54-летнего жителя Хвалынска виновным в неоднократной нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчину лишили прав на полтора года и потребовали сдать документы, но он этого не сделал.

Так, днем 12 августа гражданин выпил и решил поехать за медом на трассу Сызрань — Саратов — Волгоград, однако встретился с дорожным патрулем.

Теперь гражданин проведет 200 часов на обязательных работах и два года без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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