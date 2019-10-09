Житель Хвалынска поехал за медом пьяным и получил срок
Его лишили прав на два года
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Суд признал 54-летнего жителя Хвалынска виновным в неоднократной нетрезвой езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчину лишили прав на полтора года и потребовали сдать документы, но он этого не сделал.
Так, днем 12 августа гражданин выпил и решил поехать за медом на трассу Сызрань — Саратов — Волгоград, однако встретился с дорожным патрулем.
Теперь гражданин проведет 200 часов на обязательных работах и два года без прав.
ИСТОЧНИК KP.RU