В Саратове прошел показ фильмов, приуроченных к 75-летию годовщины Победы в ВОВ
В саратовском кинозале «На Рижской» состоялся показ военной драмы «Коридор бессмертия» режиссера Федора Попова. Сеанс был приурочен к предстоящему празднованию 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, картина основана на реальных событиях — строительстве секретной железной «Дороги Победы» 1943 года после прорыва блокады Ленинграда. По ней на фронт доставлялось 75% всех грузов и военного снаряжения.
Зрителями драмы стали студенты Саратовского политехнического колледжа.
Напомним, что показы фильмов будут продолжены в этом и следующем году в кинозале, а также в районных Домах культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU