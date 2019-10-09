2019-10-09T13:34:52+03:00
Общество

В Саратове прошел показ фильмов, приуроченных к 75-летию годовщины Победы в ВОВ

Зрители увидели военную драму
Дарья Вострикова
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В саратовском кинозале «На Рижской» состоялся показ военной драмы «Коридор бессмертия» режиссера Федора Попова. Сеанс был приурочен к предстоящему празднованию 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, картина основана на реальных событиях — строительстве секретной железной «Дороги Победы» 1943 года после прорыва блокады Ленинграда. По ней на фронт доставлялось 75% всех грузов и военного снаряжения.

Зрителями драмы стали студенты Саратовского политехнического колледжа.

Напомним, что показы фильмов будут продолжены в этом и следующем году в кинозале, а также в районных Домах культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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