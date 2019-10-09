Татищевская прокуратура заблокировала два сайта о незаконной охоте
Предлагалось купить орудия для запрещенной добычи
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Прокуратура Татищевского района Саратовской области выявила в интернете два сайта, где предлагалось купить орудия для незаконной охоты.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ведомстве, зайти на ресурсы мог кто угодно, однако распространение такой информации запрещено.
Прокуратура района направила в суд иски о признании сайтов запрещенными, эти требования удовлетворили, а ресурсы заблокировали.
ИСТОЧНИК KP.RU