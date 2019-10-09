Татищевская прокуратура заблокировала два сайта о незаконной охоте

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-09T13:03:16+03:00

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Прокуратура Татищевского района Саратовской области выявила в интернете два сайта, где предлагалось купить орудия для незаконной охоты.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ведомстве, зайти на ресурсы мог кто угодно, однако распространение такой информации запрещено.

Прокуратура района направила в суд иски о признании сайтов запрещенными, эти требования удовлетворили, а ресурсы заблокировали.

ИСТОЧНИК KP.RU