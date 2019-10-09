Молодой рецидивист украл у пенсионерки в Саратове швейную машинку
В Кировском районе Саратова полиция вчера, 8 октября, задержала рецидивиста, совершившего кражу у пенсионерки.
- В отдел вечером 4 октября обратилась 64-летняя женщина и рассказала, что в течение дня кто-то сломал замок ее квартиры в доме по улице Рахова и украл швейную машину за 10,2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и поймали 21-летнего безработного, ранее уже отбывавшего сроки за присвоение, грабеж и кражу.
Парень признался в преступлении. Швейную машинку изъяли из комиссионного магазина, куда он успел ее сдать.
ИСТОЧНИК KP.RU