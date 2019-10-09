В Саратове женщина обворовала подругу во время пьянки

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-09T07:55:12+03:00

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В Заводском районе Саратова осудили 42-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в краже с причинением значительного ущерба.

- Вечером 25 февраля 2019 года две подруги пили алкоголь в доме на проспекте Энтузиастов. Одна из женщин ушла на кухню, а вторая прошла в коридор и украла с тумбы 5 тыс. рублей, банковскую карту и мобильный, который был не нужен потерпевшей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

После преступления злоумышленница пошла в банк, где сняла со счета приятельницы 11,3 тыс. рублей.

Суд приговорил воровку к году и четырем месяцам условно с испытательным сроком полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU