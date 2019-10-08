В Саратовской области собираются открыть 15 мастерских по стандартам WorldSkills

СЕГОДНЯ 18:25 2019-10-08T18:25:51+03:00

До 2024 года в регионе планируется создать не менее 50 подобных мастерских

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В Вольском технологическом колледже, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме Балакова и Саратовском архитектурно-строительном колледже собираются открывать 15 мастерских по мировым стандартам WorldSkills в рамках нацпроекта «Образование». Эти образовательные учреждения выиграли грант Минпросвещения РФ в сумме 77,3 млн рублей.

- В каждом будет открыто по пять мастерских для подготовки студентов по различным направлениям, среди которых: промышленные и инженерные технологии, искусство, дизайн, сфера услуг и другие. Также мастерские будут доступны для школьников, предпенсионеров и специалистов, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона.

Пока что в помещениях ведется ремонт, они откроются в декабре 2019 года.

В целом до 2024 года в Саратовской области планируется создать не менее 50 подобных мастерских.

ИСТОЧНИК KP.RU