2019-10-08T13:22:29+03:00
Происшествия

В больницу Вольска привезли мальчика-наркомана

Правонарушением заинтересовались полицейские
Дарья Вострикова
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Прокуратурой Саратовской области организована проверка по факту доставления в медицинское учреждение Вольска подростка в странном состоянии.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 4 октября в больницу госпитализировали 14-летнего мальчика, который рассказал, что съел неизвестное растение.

Стражам порядка предстоит выяснить, в каких условиях живет ребенок, почему он это сделал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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