В больницу Вольска привезли мальчика-наркомана
Правонарушением заинтересовались полицейские
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Прокуратурой Саратовской области организована проверка по факту доставления в медицинское учреждение Вольска подростка в странном состоянии.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 4 октября в больницу госпитализировали 14-летнего мальчика, который рассказал, что съел неизвестное растение.
Стражам порядка предстоит выяснить, в каких условиях живет ребенок, почему он это сделал.
ИСТОЧНИК KP.RU