Под Саратовом парень ответит за кражу денег через мобильный банк

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-08T13:10:04+03:00

Платежи были подключены к SIM-карте, которую ему подарили

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В отношении 17-летнего жителя Базарного Карабулака возбудили уголовное дело за кражу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, юноша получил от приятельницы в подарок SIM-карту, к которой был подключен чей-то мобильный банк.

Так, 28 июня парень перевел через электронную систему себе 4 315 рублей.

Владелица счета заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Юношу задержали, на него завели уголовное дело, расследование которого набирает ход.

ИСТОЧНИК KP.RU