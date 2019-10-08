Под Саратовом парень ответит за кражу денег через мобильный банк
Платежи были подключены к SIM-карте, которую ему подарили
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В отношении 17-летнего жителя Базарного Карабулака возбудили уголовное дело за кражу.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, юноша получил от приятельницы в подарок SIM-карту, к которой был подключен чей-то мобильный банк.
Так, 28 июня парень перевел через электронную систему себе 4 315 рублей.
Владелица счета заподозрила неладное и обратилась в полицию.
Юношу задержали, на него завели уголовное дело, расследование которого набирает ход.
ИСТОЧНИК KP.RU