2019-10-08T10:51:21+03:00
Происшествия

В Саратове у пенсионера украли инструменты и стиральную машину

Предполагаемый вор задержан
Дарья Вострикова
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Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу у 66-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 16 по 29 сентября кто-то унес из его дома стиральную машину, четыре колеса с зимней резиной, велосипед, снегоуборочные машины, болгарки и дрель, сумму ущерба составила 170 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержан 37-летний рецидивист, который признался, что продал кому-то чужую технику на рынке в поселке Юбилейный.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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