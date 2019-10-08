В Саратове у пенсионера украли инструменты и стиральную машину
Предполагаемый вор задержан
Изменить размер текста:
Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу у 66-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 16 по 29 сентября кто-то унес из его дома стиральную машину, четыре колеса с зимней резиной, велосипед, снегоуборочные машины, болгарки и дрель, сумму ущерба составила 170 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении задержан 37-летний рецидивист, который признался, что продал кому-то чужую технику на рынке в поселке Юбилейный.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU