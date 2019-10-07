Под Саратовом сельские чиновники скрыли трактор и пенсию
Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения исполнения обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должностными лицами органа местного самоуправления.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, пять служащих местной мэрии не стали сообщать о своем транспорте и доходах.
Так, председатель комитета сельского хозяйства администрации района умолчал о тракторе, начальник Управления культуры решил утаить страховую пенсию по старости в размере 173 тыс. рублей.
Глава района получил представления, четверо лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU