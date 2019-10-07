Под Саратовом сельские чиновники скрыли трактор и пенсию

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-07T15:16:14+03:00

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Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения исполнения обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должностными лицами органа местного самоуправления.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, пять служащих местной мэрии не стали сообщать о своем транспорте и доходах.

Так, председатель комитета сельского хозяйства администрации района умолчал о тракторе, начальник Управления культуры решил утаить страховую пенсию по старости в размере 173 тыс. рублей.

Глава района получил представления, четверо лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU