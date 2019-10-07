Саратовские предприятия могут остаться без отопления
Батареи останутся холодными из-за долгов
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Саратовский филиал «Т Плюс» составил список организаций, которые могут остаться без отопления за долги.
Перечень насчитывает свыше 60 предприятий, долг которых превышает отметку в 30 тыс. рублей.
Общая сумма недоплаты составляет свыше 27 млн рублей.
В начале списка ГУП «Сартехинвентаризация» (1,9 млн рублей), АО «Саратовэлектронпроект» (1,8 млн рублей), АО «НПП Контакт» (1,3 млн рублей), ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (747 025 рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU