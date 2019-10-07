Панков: Ерохина не боится открыто общаться с людьми

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-07T13:48:16+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков на пресс-конференции прокомментировал победу на довыборах в Саратовскую областную думу Татьяны Ерохиной.

- Приход Ерохиной заметили. Ерохина сказала, что пойдет как рядовой кандидат по Заводскому району, собирала подписи. Не приостанавливала членство в партии и, когда избралась в думу, пришла во фракцию. Она провела 526 встреч в Заводском районе во дворах с людьми и развеяла миф, что единороссы не пойдут в народ, — отметил Николай Панков.

По его словам, Татьяна Ерохина сама предложила пройти самовыдвиженцем. Это произошло непосредственно после встреч с населением.

- Потому что она не боится открыто общаться, и оппозиция ее именно за это невзлюбила, — уверен депутат Госдумы.

Он также рассказал о том, что у другого кандидата, Романа Антонова, были обнаружены нарушения при сборе подписей.

- Представляете, какой соблазн забраковать одну подпись, и он не проходил никуда. Мы проголосовали, утвердили его на выборы, пусть даже одна подпись в перевес. Но суд его снял за то, что он взял базу управляющей компании и получилось, что человек в армии, другой в тюрьме, а подписи поставили за Антонова. А вот за это надо отвечать и разбираться по закону, — уверен Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU