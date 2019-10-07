В Саратовской области МЧСники провели операцию «Отопление»

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-07T12:43:53+03:00

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В Саратовской области сотрудники ГУ МЧС провели операцию «Отопление».

- С начала года на территории региона зарегистрировано 7 614 пожаров, на которых погиб 121 человек, в частности трое детей, а пострадали — 162. Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода наблюдается рост числа возгораний. В первую очередь, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и отопительных печей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

В рамках операции сотрудники главка рассказали населению о соблюдении правил пожбезопасности, а также что делать при возгорании.

Также пройдут дополнительные предупредительные мероприятия в жилых домах, на объектах энергетики и отопления, образования, здравоохранения, с многодетными семьями и одиноко проживающими гражданами.

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU