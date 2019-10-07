Губернатор заставил Исаева извиниться перед саратовцами

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-07T13:39:54+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал мэра Михаила Исаева извиниться перед горожанами за отключения воды.

Диалог произошел на семинаре «Создание имиджа органов местного самоуправления в публичном информационном пространстве».

Возмущение вызвали пересохшие краны у тысячи местных жителей без предупреждения. Инцидент возник из-за новой врезки по реконструкции, которую не успели сделать вовремя.

В итоге на главу региона обрушилось множество звонков по этому вопросу, и он обязал градоначальника самому «замыкать на себе» эти вопросы.

Мнение губернатора — это наносит удар по его имиджу, а также зона ответственности решений водоснабжения лежит на Михаиле Исаеве.

ИСТОЧНИК KP.RU