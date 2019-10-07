Губернатор заставил Исаева извиниться перед саратовцами
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал мэра Михаила Исаева извиниться перед горожанами за отключения воды.
Диалог произошел на семинаре «Создание имиджа органов местного самоуправления в публичном информационном пространстве».
Возмущение вызвали пересохшие краны у тысячи местных жителей без предупреждения. Инцидент возник из-за новой врезки по реконструкции, которую не успели сделать вовремя.
В итоге на главу региона обрушилось множество звонков по этому вопросу, и он обязал градоначальника самому «замыкать на себе» эти вопросы.
Мнение губернатора — это наносит удар по его имиджу, а также зона ответственности решений водоснабжения лежит на Михаиле Исаеве.
ИСТОЧНИК KP.RU